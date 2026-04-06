06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-272'
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

MHK'nin eğitmenlerinden derbideki penaltı için rapor!

MHK'nin Portekizli eğitmenleri Joao Capela ve Vitor Melo Pereira'nın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki son dakika penaltı kararını IFAB kurallarına uygun bulduğu öne sürüldü.

calendar 06 Nisan 2026 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 16:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. 90 dakika sonunda gol sesi çıkmazken mücadelenin son anlarında penaltı kararı çıktı. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getirdi.

Derbinin ardından, karşılaşmanın kaderini belirleyen penaltı pozisyonu gündemin en çok tartışılan başlıklarından biri oldu.

HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgilere göre, Merkez Hakem Kurulu'nun Portekizli hakem eğitmenleri Joao Capela ve Vitor Melo Pereira, söz konusu pozisyonu detaylı şekilde değerlendirdi.

IFAB KURALLARINA UYGUN BULUNDU

Portekizli eğitmenler, Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltının IFAB kurallarına uygun olduğu görüşünde birleşti. Değerlendirmede, faulün ceza sahası dışında başladığı ancak ceza sahası içinde devam ettiği, bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu ifade edildi.

HAKEM YASİN KOL'A OLUMLU NOT

Karşılaşmayı yöneten Yasin Kol için de olumlu bir rapor çıktığı belirtildi. Capela ve Pereira'nın, Yasin Kol'un genel yönetimini başarılı bulduğu ve derbi performansıyla iyi bir not alacağı görüşünde olduğu aktarıldı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
