Okan Buruk'tan Konsantrasyon mesajı!

Şampiyonluk yarışında puan farkının bire inmesiyle artan tepkilerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik Göztepe maçı öncesinde sosyal medya hesabından birlik çağrısı yaptı.

calendar 06 Nisan 2026 18:41
Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a dış sahada 2-1 mağlup olan Galatasaray'da moraller bozulurken, gözler Göztepe ile oynanacak maça çevrildi.

Alınan bu yenilginin ardından sarı-kırmızılı ekibin takipçileriyle olan puan farkı bire kadar düştü.

Ligdeki kritik derbi sonuçlarının da eklenmesiyle taraftarların teknik heyet ve oyunculara yönelik eleştirileri yoğunlaştı. Şampiyonluk yarışında hata lüksü kalmadığını düşünen camia için önümüzdeki deplasman mücadelesi hayati bir önem taşıyor.

BURUK'TAN 'KONSANTRASYON' MESAJI

Bu zorlu atmosferde takımına ve camiaya olan inancını tazelemek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak zorlu deplasman öncesinde sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir harekette bulundu.

Deneyimli teknik adam, taraftar grubu ultrAslan'ın hazırladığı ve üzerinde "Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz" ifadesi yer alan görseli kişisel hesabından takipçileriyle paylaştı.

Buruk, bu hamlesiyle hem oyuncularına olan güvenini aşıladı hem de camiaya kenetlenme çağrısında bulunarak paylaşımına "Konsantrasyon" notunu ekledi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
