06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-272'
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

34. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası tamamlandı

Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda Özbekistan birinciliği elde ederken, Ukrayna ikinci sırada yer aldı. Turnuvada 3 altın, 6 gümüş ve 14 bronz madalya kazanarak toplam 23 madalyaya ulaşan Türkiye, genel klasmanda üçüncü oldu.

calendar 06 Nisan 2026 16:11
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Bağcılar'daki Complex İstanbul'da gerçekleştirilen turnuvada 14 ülkeden 186 sporcu mücadele etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, yaptığı açıklamada, turnuvanın muhteşem anlara ve kıyasıya müsabakalara sahne olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un ev sahipliğinde Avustralya'dan İrlanda'ya, Özbekistan'dan Kazakistan'a kadar geniş bir coğrafyadan 186 sporcuyu profesyonel standartlarda ağırlamanın gururunu yaşadık. Ringdeki rekabet kadar organizasyonun işleyişi ve misafirperverliğimiz de katılımcı ülkeler tarafından takdirle karşılandı. Turnuvada Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'yı ağırlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadık. Ayrıca Dünya Boks Birliği Kurucu Başkanı Boris van der Vorst'un destekleri ve övgü dolu sözleri bizlere büyük bir gurur yaşattı. Böylesine kıymetli turnuvaları, boks camiamızla buluşturmaya devam edeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
