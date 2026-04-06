Antoine Semenyo'den Rayan Cherki'ye büyük övgü

Manchester City forması giyen Antoine Semenyo, takım arkadaşı Rayan Cherki'nin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söyledi.

calendar 06 Nisan 2026 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City forması giyen Antoine Semenyo, takım arkadaşı Rayan Cherki ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Antoine Semenyo, "Rayan Cherki dünyanın en iyilerinden biri. Topla her şeyi yapabiliyor. Manchester City'deki ilk günlerimde ona bakarak, "Bu da kim, neler yapıyor?" diye düşünmüştüm. Gerçekten birinci sınıf bir futbolcu. Topla çok yaratıcı ve biz bunu seviyoruz." sözlerini sarf etti.

Semenyo'nun övgü dolu ifadeler kullandığı 22 yaşındaki Cherki, bu sezon Manchester City'de 42 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
