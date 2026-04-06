Antoine Semenyo'den Rayan Cherki'ye büyük övgü

Manchester City forması giyen Antoine Semenyo, takım arkadaşı Rayan Cherki ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.
Semenyo, "Rayan Cherki dünyanın en iyilerinden biri. Topla her şeyi yapabiliyor." dedi.
Antoine Semenyo, "Rayan Cherki dünyanın en iyilerinden biri. Topla her şeyi yapabiliyor. Manchester City'deki ilk günlerimde ona bakarak, "Bu da kim, neler yapıyor?" diye düşünmüştüm. Gerçekten birinci sınıf bir futbolcu. Topla çok yaratıcı ve biz bunu seviyoruz." sözlerini sarf etti.
Semenyo'nun övgü dolu ifadeler kullandığı 22 yaşındaki Cherki, bu sezon Manchester City'de 42 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.
