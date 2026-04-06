Brown: 'MIP ödülünü Queta hak ediyor'

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, 2025-26 sezonunda en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü (Most Improved Player) takım arkadaşı Neemias Queta'nın kazanması gerektiğini düşünüyor.



Celtics'in pazar günü sahasında Toronto Raptors'ı 115-101 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Brown, Portekizli uzun oyuncunun performansını övgüyle değerlendirdi.



"Neemi gerçekten harika oynuyor," diyen Brown, sözlerine şöyle devam etti: "Sürekli olarak gelişim gösteriyor. Potayı çok iyi koruyor, bitiriciliği yüksek, kısa mesafeli şutları sokuyor, ribaund alıyor. Gerçekten harika."



Brown ayrıca, "Benim görüşüme göre bu sezon en çok gelişim gösteren oyunculardan biri. Bu ödül için aday gösterildi mi bilmiyorum ama kesinlikle olmalı" ifadelerini kullandı.



Sezona yedek oyuncu olarak başlayan Queta, kısa süre içinde Celtics'in hem mevcut planlarında hem de geleceğinde önemli bir yapı taşı haline geldi.



Al Horford, Kristaps Porzingis ve Luke Kornet'in takımdan ayrılmasının ardından doğan fırsatı iyi değerlendiren Queta, 73 maçta forma giydi ve 25.5 dakika ortalamayla kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı: 10.2 sayı, 8.4 ribaund ve 1.3 blok.



Queta'nın performansıyla birlikte Celtics, 111.8 savunma rating'i ile ligin en iyi dört savunmasından biri haline gelirken, 53 galibiyet - 25 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yerleşti.



Takım başarısını öncelik olarak gördüğünü vurgulayan Queta ise bireysel ödül tartışmalarına temkinli yaklaştı:



"Bence bu ödül için güçlü bir adaylık ortaya koydum," diyen Queta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bunlar kontrol edebileceğimiz şeyler değil. Günün sonunda ben sadece takıma kazanma yolunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Asıl hedefim bu."



"Tabii ki En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülü ikinci planda değil, önemli bir şey. Ama şu an bulunduğumuz noktaya gelmemizde takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Bu ödülü kazansam da kazanmasam da bu, bakış açımı ya da her gece sahaya çıkarkenki yaklaşımımı değiştirmeyecek."



