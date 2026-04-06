06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0DA
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Brown: "MIP ödülünü Queta hak ediyor"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, 2025-26 sezonunda en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü (Most Improved Player) takım arkadaşı Neemias Queta'nın kazanması gerektiğini düşünüyor.

calendar 06 Nisan 2026 13:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brown: 'MIP ödülünü Queta hak ediyor'
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, 2025-26 sezonunda en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü (Most Improved Player) takım arkadaşı Neemias Queta'nın kazanması gerektiğini düşünüyor.

Celtics'in pazar günü sahasında Toronto Raptors'ı 115-101 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Brown, Portekizli uzun oyuncunun performansını övgüyle değerlendirdi.

"Neemi gerçekten harika oynuyor," diyen Brown, sözlerine şöyle devam etti: "Sürekli olarak gelişim gösteriyor. Potayı çok iyi koruyor, bitiriciliği yüksek, kısa mesafeli şutları sokuyor, ribaund alıyor. Gerçekten harika."

Brown ayrıca, "Benim görüşüme göre bu sezon en çok gelişim gösteren oyunculardan biri. Bu ödül için aday gösterildi mi bilmiyorum ama kesinlikle olmalı" ifadelerini kullandı.

Sezona yedek oyuncu olarak başlayan Queta, kısa süre içinde Celtics'in hem mevcut planlarında hem de geleceğinde önemli bir yapı taşı haline geldi.

Al Horford, Kristaps Porzingis ve Luke Kornet'in takımdan ayrılmasının ardından doğan fırsatı iyi değerlendiren Queta, 73 maçta forma giydi ve 25.5 dakika ortalamayla kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı: 10.2 sayı, 8.4 ribaund ve 1.3 blok.

Queta'nın performansıyla birlikte Celtics, 111.8 savunma rating'i ile ligin en iyi dört savunmasından biri haline gelirken, 53 galibiyet - 25 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yerleşti.

Takım başarısını öncelik olarak gördüğünü vurgulayan Queta ise bireysel ödül tartışmalarına temkinli yaklaştı:

"Bence bu ödül için güçlü bir adaylık ortaya koydum," diyen Queta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bunlar kontrol edebileceğimiz şeyler değil. Günün sonunda ben sadece takıma kazanma yolunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Asıl hedefim bu."

"Tabii ki En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülü ikinci planda değil, önemli bir şey. Ama şu an bulunduğumuz noktaya gelmemizde takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Bu ödülü kazansam da kazanmasam da bu, bakış açımı ya da her gece sahaya çıkarkenki yaklaşımımı değiştirmeyecek."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
