Doncic, iyileşme sürecini hızlandırmak için Avrupa'da özel tedavi arayacak

Los Angeles Lakers'ın süperstarı Luka Doncic'in, sol hamstringinde (arka adale) yaşadığı ikinci derece zorlanmanın ardından sahalara dönüş sürecini hızlandırmak amacıyla Avrupa'da özel bir tedavi programına başlayacağı bildirildi.



Doncic'in menajeri, bu bilgiyi ESPN'den Shams Charania ve Dave McMenamin'e aktardı.



Charania ve McMenamin'in aktardığına göre, bu karar Lakers sağlık ekibi ile Doncic'in kişisel doktorları arasında yapılan ortak değerlendirmelerin ardından alındı.



Los Angeles Lakers, yıldız oyuncunun geçtiğimiz perşembe günü Oklahoma City Thunder karşılaşmasında sakatlanmasının ardından, normal sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini resmi olarak açıklamıştı.



Aynı karşılaşmada takımın arka saha oyuncularından Austin Reaves de sol oblik kasında ikinci derece bir sakatlık yaşamış ve 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.



Lakers, iki önemli skor opsiyonundan yoksun çıktığı ilk maçta Dallas Mavericks'e 134-128 mağlup oldu.



Batı Konferansı'nda Denver Nuggets ile üçüncülüğü paylaşan Los Angeles ekibinin, 18 Nisan'da başlayacak playofflar öncesinde oynayacağı dört normal sezon maçı daha bulunuyor.



