06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0DA
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Doncic, iyileşme sürecini hızlandırmak için Avrupa'da özel tedavi arayacak

Los Angeles Lakers'ın süperstarı Luka Doncic'in, sol hamstringinde (arka adale) yaşadığı ikinci derece zorlanmanın ardından sahalara dönüş sürecini hızlandırmak amacıyla Avrupa'da özel bir tedavi programına başlayacağı bildirildi.

calendar 06 Nisan 2026 13:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Doncic'in menajeri, bu bilgiyi ESPN'den Shams Charania ve Dave McMenamin'e aktardı.

Charania ve McMenamin'in aktardığına göre, bu karar Lakers sağlık ekibi ile Doncic'in kişisel doktorları arasında yapılan ortak değerlendirmelerin ardından alındı.

Los Angeles Lakers, yıldız oyuncunun geçtiğimiz perşembe günü Oklahoma City Thunder karşılaşmasında sakatlanmasının ardından, normal sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini resmi olarak açıklamıştı.

Aynı karşılaşmada takımın arka saha oyuncularından Austin Reaves de sol oblik kasında ikinci derece bir sakatlık yaşamış ve 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

Lakers, iki önemli skor opsiyonundan yoksun çıktığı ilk maçta Dallas Mavericks'e 134-128 mağlup oldu.

Batı Konferansı'nda Denver Nuggets ile üçüncülüğü paylaşan Los Angeles ekibinin, 18 Nisan'da başlayacak playofflar öncesinde oynayacağı dört normal sezon maçı daha bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
