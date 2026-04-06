06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0DA
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Gökhan Sazdağı, Beşiktaş taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı!

Beşiktaş'ta sağ bek Gökhan Sazdağı, Murillo'nun sakatlığı nedeniyle 46. dakikada oyuna dahil olduktan sonra performansıyla tepki çekti.

calendar 06 Nisan 2026 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 14:17
Haber: Haberturk.com
Gökhan Sazdağı, Beşiktaş taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılarda sağ bek Gökhan Sazdağı, Murillo'nun sakatlığı nedeniyle 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Tecrübeli oyuncu, performansıyla Beşiktaş taraftarları tarafından en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

Gökhan oyunda kaldığı kısa sürede 9 top kaybı yaparak bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kaybı yapan oyuncu rekorunu kırdı.

31 yaşındaki futbolcu, 56. dakikada Fenerbahçe'nin köşe vuruşunda Guendouzi'nin ortasında ters kafa ile topu kendi kalesine gönderse de bu gol ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Gökhan'ın pas ve pozisyon hataları savunmada zor anlar yaşanmasına sebep oldu.

Gökhan, bu sezon ligde 6 maç sonra süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.