06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0DA
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Balıkesirspor, Play-Off'a abone oldu!

3. Lig 4. Grup'ta Balıkesirspor, deplasmanda Denizli İdmanyurdu'nu 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek üst üste ikinci kez play-off'u garantiledi.

calendar 06 Nisan 2026 13:21 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 13:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda en yakın rakibi Denizli İdmanyurdu'nu 90'ıncı dakikada Yekta'nın golüyle 1-0 yenen Balıkesirspor üst üste ikinci kez Play-Off oynamayı garantiledi.

Grupta bitime 2 hafta kala 54 puana ulaşan Balıkesir, kalan iki haftada 55 puanlı hemşehrisi Ayvalıkgücü Belediyespor'la dördüncülük için çekişecek. Kalan iki maçını Eskişehirspor ve Bornova 1877 (D) ile oynayacak Balıkesirspor'un Play-Off'taki rakibi lig sıralamasına göre çok büyük oranda Eskişehir veya Karşıyaka olacak.

Geçen sezon Play-Off finali oynayan kırmızı-beyazlı ekip, Muşspor'a 2-0 yenilerek 2'nci Lig'e dönmeyi ıskalamıştı. Bu sezona genç ağırlıklı kadroyla başlayan, sezon içinde bahis soruşturmasında as oyuncularını kaybeden Balıkesirspor, gençleriyle finallere gitmeyi başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
