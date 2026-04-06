05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Real Madrid'de Kylian Mbappe tepkisi!

Real Madridli bir taraftar, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılacağı gün için geri sayım başlattı!

calendar 06 Nisan 2026 01:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de Kylian Mbappe tepkisi!
Real Madrid'in Mallorca ile oynadığı ve 2-1 yenildiği maçta sergilediği performansla eleştirilerin odağı haline gelen Kylian Mbappe, bu kez ilginç bir taraftar tepkisiyle gündeme geldi.

İspanyol devine gönül veren bir taraftar, Fransız yıldızın takımdan ayrılacağı gün için geri sayım sayacı olan özel bir web sitesi hazırladı.

Söz konusu sitede Mbappe'nin Real Madrid ile olan sözleşmesinin biteceği tarihe doğru işleyen bir sayaç yer alırken, yıldız futbolcunun kazancının da anlık olarak güncellenmesi dikkat çekti.

Dakika dakika güncellenen gelir hesabı, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken, taraftarın bu hamlesi Mbappe'nin performansına yönelik eleştirilerin geldiği noktayı da ortaya koydu.

Öte yandan Real Madrid'de bu sezon 36 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Fransız yıldız, 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
