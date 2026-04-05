05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fenerbahçe derbiyi 90+11'de kazandı!

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle kazandı.

calendar 05 Nisan 2026 22:10 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 22:26
Haber: Sporx.com ve Ajanslar, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe derbiyi 90+11'de kazandı!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı.

56. DAKİKADA VAR İLE GOL İPTAL

Fenerbahçe'nin 56. dakikada Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ASENSIO VE MURILLO SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Beşiktaş'ta ise Amir Murillo sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

NDIDI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah beyazlı ekipte Wilfried Ndidi, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

ZİRVEDE PUAN DURUMU

Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği haftada zirveyle arasındaki puan farkını azaltan Fenerbahçe, puanını 63 yaptı ve Galatasaray ile farkı 1'e indirdi.

Beşiktaş ise ilk 3'e yaklaşma fırsatını tepti ve 51 puanla 4. sırada yer aldı.

LİGDE GELECEK HAFTA

Fenerbahçe, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

DOMENICO TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli aradan önce oynanan son maç olan Gaziantep FK karşılamasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i yedek oturttu. Bu isimlerin yerine Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Anderson Talisca ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip maça, Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Musaba, Talisca ilk 11'iyle başladı.

F.BAHÇE TARİHİNDE İLK: 11 YABANCI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez bir lig maçında sahada yerli oyuncu bulundurmadan mücadele etti. Teknik heyetin belirlediği ilk 11'de tamamen yabancı futbolcular yer aldı.

SERGEN YALÇIN, İLK 11'İNİ BOZMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27'nci haftasında iç sahada 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının 11'inde değişiklik yapmadan takımını sahaya sürdü. Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Murillo, Agbadou, Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda Ndidi, Asllani ve Orkun'u sahaya süren Yalçın; hücum hattının sağında Cerny, solunda ise Olaitan'ı 11'de oynattı. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Hyeon-gyu Oh oldu.

SKRINIAR GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin 19 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Nottingham Forest'ı konuk ettiği maçta sakatlanarak 29'uncu dakikada oyundan çıkan Milan Skriniar, sakatlığını atlattı ve Beşiktaş maçına ilk 11'de başladı. Deneyimli stoper Skriniar bu dönemde 7 maç kaçırmıştı.

7 İSMİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Beşiktaş'ta 7 futbolcu ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Yasin Özcan, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Emmanuel Agbadou ve Devis Vasquez ilk kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, kaleci Vasquez ve Yasin Özcan yedek kulübesinde yer aldı.

FENERBAHÇE, 28. SANİYEDE GOLE YAKLAŞTI

Fenerbahçe 28. saniyede gole yaklaştı. Asensio'nun ceza sahasına gönderdiği pasla penaltı noktasına yakın bir noktada buluşan Nene, rakibinden sıyrıldıktan sonra rahat pozisyonda şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.

10'uncu dakikada sağ kanattaki Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahasındaki Oh kafayı vurdu. Bu pozisyonda Ederson gole çizgide kurtarış yaparak izin vermedi. Seken topla buluşan Cerny'nin yakın mesafeden şutunda ise top Oosterwolde'den sekerek kornere çıktı.

ASENSIO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Marco Asensio, 19'uncu dakikada Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bir süre sahada tedavi uygulanan oyuncu, kısa süre kendini denedi. Maça devam edemeyen Asensio, 24'üncü dakikada yerini Fred'e bıraktı.

KARŞILIKLI ŞUTLAR

25'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdaki serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

40'ıncı dakikada sağ taraftaki Cerny'nin pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Asensio'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nene, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
10. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda Ederson topu çıkardı. Dönen top Cerny'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.
25. dakikada Semedo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ersin kornere tokatlamayı başardı.
40. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası önüne hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasıyla ceza yayında toplu buluşan Guendouzi sert vurdu, kaleci Ersin uzanarak topu kornere gönderdi.
Aynı dakikada kullanılan korner atışında Kante, Guendouzi'yle paslaştı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Gökhan Sazdağı ters kafa vuruşuyla topu kendi filelerine yolladı. Ancak VAR uyarısı sonrasında korner atışında topun hareketli olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
61. dakikada Gökhan Sazdağı'nın geri pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Cherif'in yerden vuruşunda kaleci Ersin gole engel oldu.
73. dakikada Rıdvan'ın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaitan, bekletmeden sağdan ceza alanına giren Cengiz Ünder'e pasını aktardı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sert vurdu, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.
74. dakikada Archie Brown, Cengiz Ünder'den kaptığı topu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.
85. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağdan ceza alanına giren Cherif'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin ayağıyla müdahale ederek topu kornere yolladı.
90+7. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Nene, ceza sahasında Agbadou ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
90+11. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Stat: Chobani
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 84 Levent Mercan), Guendouzi, Kante, Nene, Asensio (Dk. 24 Fred), Musaba (Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu), Talisca (Dk. 58 Cherif)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 86 Salih Uçan), Asllani (Dk. 67 Rashica), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 67 Cengiz Ünder), Olaitan, Oh (Dk. 90 Mustafa Hekimoğlu)
Gol: Dk. 90+11 Kerem Aktürkoğlu (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 45+5 Ersin Destanoğlu, Dk. 52 Ndidi, Dk. 78 Rıdvan Yılmaz, Dk. 90+7 Agbadou, Dk. 90+10 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 68 Nene, Dk. 81 Oosterwolde, Dk. 90+14 Ederson (Fenerbahçe)

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

