05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Recep Uçar: "Karagümrük'ün son sırada olması oyunlarının karşılığı değil"

Süper Lig'in 28. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Nisan 2026 17:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: 'Karagümrük'ün son sırada olması oyunlarının karşılığı değil'
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Uçar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda zor bir maça çıktıklarını belirten Recep Uçar, "Fatih Karagümrük'ün son sırada yer alması, oynadıkları oyunun karşılığı değildi. Son 3-4 haftadaki performansımızın altında kaldık. Bir türlü oyuna giremedik. Rakip çok dirençliydi. Net savunma yaptılar. Bir türlü üretkenlik gösteremedik. Çok kolay bir frikik savunmasında ikinci top bize maçı kaybettirdi. Üzgünüz. Camiamızdan özür diliyoruz. Kalan haftalarda alacağımız puanlar ve iyi oyunlarla camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
