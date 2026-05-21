20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Ezri Konsa: "Bu kupa onlar için"

Aston Villa forması giyen Ezri Konsa, Freiburg maçı sonrası konuştu.

21 Mayıs 2026 00:45
Sporx.com
Aston Villa forması giyen Ezri Konsa, UEFA Avrupa Ligi finalindeki Freiburg maçı sonrası konuştu.

Konsa, "Nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Henüz tam olarak idrak edemedim sanırım. Kısa bir süre önce ne kadar uzun bir yolculuk olduğunu söylüyordum. Bu kulüpte yedi yıl, birçok iniş ve çıkış. Sonunda kulüp ve taraftarlar için bir kupa kazanmak, inanılmaz bir şey. Bu, gerçekten tarif edemeyeceğim bir şey." dedi.

Ezri Konsa, "Taraftarlar, oyuncular ve uzun süredir burada olan bizler için ne anlama geldiğine bir bakın. Taraftarlar bizimle iyi günde kötü günde hep yanımızdaydı, her yere bizimle birlikte seyahat ettiler. Bu kupa onlar için! Birmingham'daki taraftarlar! Mektubumu okuduysanız, 'inanın' demiştim. Okuduysanız, teşekkür ederim. Bu kupa sizin için." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
