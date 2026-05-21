Ezri Konsa: 'Bu kupa onlar için'

Aston Villa forması giyen Ezri Konsa, UEFA Avrupa Ligi finalindeki Freiburg maçı sonrası konuştu.



Konsa, "Nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Henüz tam olarak idrak edemedim sanırım. Kısa bir süre önce ne kadar uzun bir yolculuk olduğunu söylüyordum. Bu kulüpte yedi yıl, birçok iniş ve çıkış. Sonunda kulüp ve taraftarlar için bir kupa kazanmak, inanılmaz bir şey. Bu, gerçekten tarif edemeyeceğim bir şey." dedi.



Ezri Konsa, "Taraftarlar, oyuncular ve uzun süredir burada olan bizler için ne anlama geldiğine bir bakın. Taraftarlar bizimle iyi günde kötü günde hep yanımızdaydı, her yere bizimle birlikte seyahat ettiler. Bu kupa onlar için! Birmingham'daki taraftarlar! Mektubumu okuduysanız, 'inanın' demiştim. Okuduysanız, teşekkür ederim. Bu kupa sizin için." sözlerini sarf etti.



