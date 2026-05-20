20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
0-3
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
2-0
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
1-2
20 Mayıs
Aalesund-Brann
2-1

Solskjaer: "Beşiktaş'ta hayalimdi"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılarda UEFA Avrupa Ligi'nde final hayali kurduğunu söyledi.

calendar 20 Mayıs 2026 23:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Ole Gunnar Solskjaer, Freiburg ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a geldi.

İstanbul'da açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, "Öncelikle çok mutluyum İstanbul'da olduğum için. Beşiktaş'ta finalde oynamak hayalimdi. Burada olmak mutluluk verici. İstanbul çok güzel bir yer ve özledim." dedi.

Beşiktaş'ta Ocak - Ağustos 2025 arasında görev yapan 53 yaşındaki teknik adam, 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
