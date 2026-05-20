20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Southampton'dan men kararına itiraz

Championship ekiplerinden Southampton, play-off finalinden men kararına itirazda bulundu.

20 Mayıs 2026 17:54
İngiltere Championship ekiplerinden Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izledikleri gerekçesiyle Hull City ile oynayacakları play-off finalinden ihraç edilme kararına itiraz etti.

İcra Kurulu Başkanı Phil Parsons tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun dün Southampton Kulübünü Championship play-off'larından ihraç etme ve 2026-27 sezonu için 4 puan silme cezası uygulama yönündeki kararına itiraz etmiş bulunmaktayız." denildi.

Soruşturma ve disiplin sürecinde tam işbirliği sağladıklarını belirten Parsons, "Bir ceza verilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. Kabul edemeyeceğimiz şey ise işlenen suçla hiçbir orantısı bulunmayan bir cezadır. Leeds United benzer bir ihlal nedeniyle 200.000 sterlin para cezasına çarptırılmışken, Southampton, değeri 200 milyon sterlinden fazla olan ve personelimiz, oyuncularımız ile taraftarlarımız için çok büyük anlam ifade eden bir maçta mücadele etme fırsatından mahrum bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

Lig yönetiminden maç saatiyle ilgili yapılan açıklamada, Hull City ile Middlesbrough arasında oynanması planlanan final karşılamasının 23 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacağı kaydedildi.

İtiraz süreci sonunda finalin Hull City ile Southampton arasında oynanması durumunda ise mücadelenin başlama saati 16.30 olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
