Beşiktaş, Önder Özen'i açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen'in getirildiğini duyurdu.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir.
Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ DÖNEM
Önder Özen, ikinci kez Beşiktaş'ta göreve geldi.
Önder Özen, başkan Fikret Orman döneminde 2013-2014 sezonunda Slaven Bilic ile birlikte siyah beyazlılarda görev almıştı.
