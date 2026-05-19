Bugün (19 Mayıs) eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026

Reçetesi elinde eczane yolunu tutmayı planlayan milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen eczane kepenkleri bugün açık olacak mı?

Kısa, net ve yola çıkmadan önce planlarınızı şekillendirecek o resmi gerçek: Hayır, bugün (19 Mayıs 2026 Salı) Türkiye genelindeki tüm standart eczaneler kapalıdır!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kanunlarımıza göre ulusal resmi tatil statüsünde olduğu için, tıpkı sağlık ocakları, hastane poliklinikleri ve bankalar gibi eczaneler de bugün standart mesailerine ara vermiş durumdadır. Yani mahallenizdeki o sürekli gittiğiniz eczanenin kapısında muhtemelen kilit göreceksiniz.

İşin asıl hayat kurtaran ve vatandaşın mağduriyetini önleyen kısmı ise tam burada başlıyor! Sağlık hizmetlerinde kesinti olmayacağı için, standart eczaneler kapalı olsa da nöbetçi eczaneler bugün 7/24 hizmet vermeye devam ediyor!

Kesintisiz Hizmet: Bulunduğunuz il ve ilçedeki nöbetçi eczaneler, dün gece mesai bitiminden başlayarak 20 Mayıs Çarşamba sabahına kadar kesintisiz olarak ilaç temini sağlayacaktır.

Nasıl Bulunur?: Size en yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için; kapalı olan eczanelerin camındaki listelere bakabilir, e-Devlet Nöbetçi Eczane Sorgulama ekranını kullanabilir veya ilinizdeki Eczacı Odası'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Resmi tatilin sona ermesinin ardından, Türkiye genelindeki tüm eczaneler 20 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı (yarın) saat 09.00 itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek ve kepenklerini vatandaşlara yeniden açacaktır.