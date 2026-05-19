Haber Tarihi: 19 Mayıs 2026 10:45
Güncelleme Tarihi:
19 Mayıs 2026 10:45
Bugün (19 Mayıs) eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026
Türkiye genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın o büyük coşkusu yaşanırken, sağlık sorunları nedeniyle ilaca erişmek zorunda olan milyonların aklındaki o kritik soru gündemin zirvesine oturdu! Hastane dönüşünde reçetesini yazdırması gerekenler, düzenli ilaç kullananlar ve acil ağrı kesici arayanlar arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Bugün 19 Mayıs eczaneler açık mı, tatil mi? 19 Mayıs Salı eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler nerede?" sorguları sağlık ve gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte kapı kapı dolaşıp eli boş dönmemeniz için bilmeniz gereken o hayati mesai gerçekleri!
Reçetesi elinde eczane yolunu tutmayı planlayan milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen eczane kepenkleri bugün açık olacak mı?
19 MAYIS BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, TATİL Mİ? (RESMİ DURUM)Kısa, net ve yola çıkmadan önce planlarınızı şekillendirecek o resmi gerçek: Hayır, bugün (19 Mayıs 2026 Salı) Türkiye genelindeki tüm standart eczaneler kapalıdır!19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kanunlarımıza göre ulusal resmi tatil statüsünde olduğu için, tıpkı sağlık ocakları, hastane poliklinikleri ve bankalar gibi eczaneler de bugün standart mesailerine ara vermiş durumdadır. Yani mahallenizdeki o sürekli gittiğiniz eczanenin kapısında muhtemelen kilit göreceksiniz.PEKİ İLACA İHTİYACI OLANLAR NE YAPACAK? (NÖBETÇİ ECZANE SİSTEMİ)İşin asıl hayat kurtaran ve vatandaşın mağduriyetini önleyen kısmı ise tam burada başlıyor! Sağlık hizmetlerinde kesinti olmayacağı için, standart eczaneler kapalı olsa da nöbetçi eczaneler bugün 7/24 hizmet vermeye devam ediyor!Kesintisiz Hizmet: Bulunduğunuz il ve ilçedeki nöbetçi eczaneler, dün gece mesai bitiminden başlayarak 20 Mayıs Çarşamba sabahına kadar kesintisiz olarak ilaç temini sağlayacaktır.Nasıl Bulunur?: Size en yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için; kapalı olan eczanelerin camındaki listelere bakabilir, e-Devlet Nöbetçi Eczane Sorgulama ekranını kullanabilir veya ilinizdeki Eczacı Odası'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.NORMAL MESAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?Resmi tatilin sona ermesinin ardından, Türkiye genelindeki tüm eczaneler 20 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı (yarın) saat 09.00 itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek ve kepenklerini vatandaşlara yeniden açacaktır.
