Haber Tarihi: 19 Mayıs 2026 10:45 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 10:45

Bugün (19 Mayıs) eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026

Türkiye genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın o büyük coşkusu yaşanırken, sağlık sorunları nedeniyle ilaca erişmek zorunda olan milyonların aklındaki o kritik soru gündemin zirvesine oturdu! Hastane dönüşünde reçetesini yazdırması gerekenler, düzenli ilaç kullananlar ve acil ağrı kesici arayanlar arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Bugün 19 Mayıs eczaneler açık mı, tatil mi? 19 Mayıs Salı eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler nerede?" sorguları sağlık ve gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte kapı kapı dolaşıp eli boş dönmemeniz için bilmeniz gereken o hayati mesai gerçekleri!

Bugün (19 Mayıs) eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026
Abone Ol
Reçetesi elinde eczane yolunu tutmayı planlayan milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen eczane kepenkleri bugün açık olacak mı?
19 MAYIS BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, TATİL Mİ? (RESMİ DURUM)
Kısa, net ve yola çıkmadan önce planlarınızı şekillendirecek o resmi gerçek: Hayır, bugün (19 Mayıs 2026 Salı) Türkiye genelindeki tüm standart eczaneler kapalıdır!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kanunlarımıza göre ulusal resmi tatil statüsünde olduğu için, tıpkı sağlık ocakları, hastane poliklinikleri ve bankalar gibi eczaneler de bugün standart mesailerine ara vermiş durumdadır. Yani mahallenizdeki o sürekli gittiğiniz eczanenin kapısında muhtemelen kilit göreceksiniz.

PEKİ İLACA İHTİYACI OLANLAR NE YAPACAK? (NÖBETÇİ ECZANE SİSTEMİ)
İşin asıl hayat kurtaran ve vatandaşın mağduriyetini önleyen kısmı ise tam burada başlıyor! Sağlık hizmetlerinde kesinti olmayacağı için, standart eczaneler kapalı olsa da nöbetçi eczaneler bugün 7/24 hizmet vermeye devam ediyor!

Kesintisiz Hizmet: Bulunduğunuz il ve ilçedeki nöbetçi eczaneler, dün gece mesai bitiminden başlayarak 20 Mayıs Çarşamba sabahına kadar kesintisiz olarak ilaç temini sağlayacaktır.

Nasıl Bulunur?: Size en yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için; kapalı olan eczanelerin camındaki listelere bakabilir, e-Devlet Nöbetçi Eczane Sorgulama ekranını kullanabilir veya ilinizdeki Eczacı Odası'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

NORMAL MESAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Resmi tatilin sona ermesinin ardından, Türkiye genelindeki tüm eczaneler 20 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı (yarın) saat 09.00 itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek ve kepenklerini vatandaşlara yeniden açacaktır.

Diğer Haberler

İşte Beşiktaş'ta gündeme gelen teknik direktör adayları! Beşiktaş İşte Beşiktaş'ta gündeme gelen teknik direktör adayları!
Samsunspor, Galatasaray'dan iki oyuncuyu istiyor! Galatasaray Samsunspor, Galatasaray'dan iki oyuncuyu istiyor!
Galatasaray, Brandt için TFF'yi bekliyor Galatasaray Galatasaray, Brandt için TFF'yi bekliyor
Conte, Napoli'den ayrılıyor! Fenerbahçe ve İtalya iddiası! Napoli Conte, Napoli'den ayrılıyor! Fenerbahçe ve İtalya iddiası!
Bugün (19 Mayıs) kargolar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026 Gündem Bugün (19 Mayıs) kargolar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026
Bugün (19 Mayıs) eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026 Gündem Bugün (19 Mayıs) eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026
Galatasaray'ın büyük hayali Camavinga Galatasaray Galatasaray'ın büyük hayali Camavinga
Bugün (19 Mayıs) bankalar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026 Gündem Bugün (19 Mayıs) bankalar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026
Manchester City, Enzo Maresca ile anlaştı! Manchester City Manchester City, Enzo Maresca ile anlaştı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Rıza Perçin'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için olay sözler!
2
Beşiktaş'ta Serkan Reçber ayrıldı, Önder Özen gündemde
3
Galatasaray'dan Julian Brandt sürprizi!
4
Hakan Safi: "Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız"
5
Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'tan ilginç paylaşım
6
Xabi Alonso, Victor Osimhen'i istiyor!
7
Arsenal, 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.