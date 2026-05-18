19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 2026: 19 Mayıs İstanbul'da hangi konserler olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da İstanbul'da büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikler, şehrin dört bir yanını bayram havasına büründürüyor. Gençlik ruhunu yansıtan konserler, kültür-sanat aktiviteleri, spor organizasyonları ve yürüyüşlerle dolu bir program İstanbulluları bekliyor.

İBB'nin duyurduğu etkinlikler kapsamında Beşiktaş'tan Maltepe'ye, Üsküdar'dan Saraçhane'ye kadar birçok noktada halk konserleri düzenlenecek. Ünlü sanatçılar ve genç müzik grupları sahne alacak, atölye çalışmaları ve gösterilerle kutlamalar renklenecek.

Üsküdar Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 18 Mayıs Pazar günü "Mor ve Ötesi" sahne alacak. Harem Etkinlik Alanı'nda saat 18.30'da başlayacak etkinlikler, DJ performansını takiben sahne alacak rock müziğin önde gelen gruplarından "Mor ve Ötesi" konseriyle devam edecek. Mor ve Ötesi, "Bir Derdim Var", "Cambaz" ve "Oyun Bozan"ın da aralarında bulunduğu en sevilen şarkılarını İstanbullular için seslendirecek.

İstanbulluların evi Saraçhane, 18 ve 19 Mayıs'ta renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. İBB Orkestra'nın "Genç Sahne" etkinliği kapsamında, başvurularla belirlenen 24 lise ve üniversiteli müzik grubu alanlarda sahne alacak. Genç gruplar, 18-19 Mayıs Saraçhane Parkı (16.00-18.00) ve 24-25 Mayıs'ta Maçka Demokrasi Parkı (18.00-22.00) ve Caddebostan Sahili'nde (18.00-22.00) konser verecek.

18-19 Mayıs tarihlerinde İBB Saraçhane Parkı'ndaki gençlik buluşmalarında, İBB'nin gençler için sağladığı alanlara dair atölye ve bilgilendirme çadırları, Gençlerin İstanbul için hayallerini yansıttığı interaktif grafiti alanı olan "Duvar-sız", Enstitü İstanbul İSMEK, İBB Çocuk, Gençlik Spor Müdürlüğü ile gençlere yönelik etkinlikler, ⁠Sportif Değerlendirme Müdürlüğü tarafından masa tenisi, mini basket alanı, cross fit parkur, dijital oyun alanları, sokak performansları ve stand-up gösterileri yer alacak.

Karnaval alanı dönüşecek Saraçhane'de AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ, BELTUR AŞ, BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ, HAMİDİYE AŞ, İSPER AŞ, İSTAÇ AŞ, İSTTELKOM AŞ, KÜLTÜR AŞ ve SPOR İSTANBUL AŞ standlar kurarak aktivite alanları oluşturacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri, 18 Mayıs Pazar günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde saat 19.00'de başlayacak. Orkestra Şefliğini Utku Barış Andaç'ın, koro şefliğini Burcu Özcanyüz Seymen ve Hakan Bağcı'nın yaptığı ücretsiz konserde Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası & Yücel Elmas Korosu sahne alacak.

19 Mayıs Pazartesi saat 18.00'de Dolmabahçe'den başlayacak Mustafa Kemal Yürüyüşü, Beşiktaş Meydanı'na kadar sürecek. Yürüyüş sonrası, İBB Kent Orkestrası ve Türk rock müziğinin sevilen grubu Redd, gençlik coşkusunu sahneye taşıyacak.