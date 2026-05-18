Aziz Yıldırım: "İki santrfor alacağız"

Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde iki santrfor transfer edeceğini açıkladı.

calendar 18 Mayıs 2026 08:52
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım: 'İki santrfor alacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, transferde iki santrforu kadrosuna katacaklarını açıkladı.

Aziz Yıldırım, "Bir olursak, birlikte mücadele edersek. Yapıyı sel olur yıkarız. Kimsenin adamı değiliz. Fenerbahçe'nin adamıyız." dedi.

Transferle ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, "Mevcut kadro iyi ama eksikleri var. İki santrfor alacağız. Kendi dönemimi dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim." ifadelerini kullandı.

KADIN ÜYE VE YILDIRIM ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Toplantı sırasında bir kadın üyenin Aziz Yıldırım'a sorduğu soru ve Aziz Yıldırım'ın verdiği cevap günün en çok konuşulan konularının arasına girdi.

Bir kadın üye, Aziz Yıldırım'a "Yanınızda kadın üyeler göremedim, kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?" sorusunu yöneltti.

Aziz Yıldırım bu soruya, "Hanımefendi, yönetimin yarısı kadın. Savaşa gidiyoruz savaşaç Onun için kadınlar arka planda olacak. Her şeyi anlatamıyorum, konuşamıyorum. Lütfen bekleyin. Seçildikten sonra neler söyleyeceğimi hepiniz duyarsınız. Bayanlar, kadınlar, bizler, fark etmez. Biz hepimiz neferiz. Onu göreceksiniz. Görev için, kulübün içerisinde Futbol A.Ş var, gelin. Benim zamanımda öyle değildi. Değiştirmişler statüyü. Gelin, orada çalışma yapabilirsiniz. İstediğiniz görev neyse veririz." şeklinde yanıt verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.