Aziz Yıldırım: 'İki santrfor alacağız'

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, transferde iki santrforu kadrosuna katacaklarını açıkladı.



Aziz Yıldırım, "Bir olursak, birlikte mücadele edersek. Yapıyı sel olur yıkarız. Kimsenin adamı değiliz. Fenerbahçe'nin adamıyız." dedi.



Transferle ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, "Mevcut kadro iyi ama eksikleri var. İki santrfor alacağız. Kendi dönemimi dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim." ifadelerini kullandı.



KADIN ÜYE VE YILDIRIM ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG



Toplantı sırasında bir kadın üyenin Aziz Yıldırım'a sorduğu soru ve Aziz Yıldırım'ın verdiği cevap günün en çok konuşulan konularının arasına girdi.



Bir kadın üye, Aziz Yıldırım'a "Yanınızda kadın üyeler göremedim, kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?" sorusunu yöneltti.



Aziz Yıldırım bu soruya, "Hanımefendi, yönetimin yarısı kadın. Savaşa gidiyoruz savaşaç Onun için kadınlar arka planda olacak. Her şeyi anlatamıyorum, konuşamıyorum. Lütfen bekleyin. Seçildikten sonra neler söyleyeceğimi hepiniz duyarsınız. Bayanlar, kadınlar, bizler, fark etmez. Biz hepimiz neferiz. Onu göreceksiniz. Görev için, kulübün içerisinde Futbol A.Ş var, gelin. Benim zamanımda öyle değildi. Değiştirmişler statüyü. Gelin, orada çalışma yapabilirsiniz. İstediğiniz görev neyse veririz." şeklinde yanıt verdi.



