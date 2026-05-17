Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi

O G B M A Y Av. P 1.GALATASARAY 34 24 5 5 77 30 47 77 2.FENERBAHÇE 34 21 11 2 77 37 40 74 3.TRABZONSPOR 34 20 9 5 61 39 22 69 4.BEŞİKTAŞ 34 17 9 8 59 40 19 60 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 34 16 9 9 58 35 23 57 6.GÖZTEPE 34 14 13 7 42 32 10 55 7.SAMSUNSPOR 34 13 12 9 46 45 1 51 8.ÇAYKUR RİZESPOR 34 10 11 13 46 52 -6 41 9.TÜMOSAN KONYASPOR 34 10 10 14 43 50 -7 40 10.KOCAELİSPOR 34 9 10 15 26 38 -12 37 11.CORENDON ALANYASPOR 34 7 16 11 41 41 0 37 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 34 9 10 15 43 58 -15 37 13.KASIMPAŞA 34 8 11 15 33 49 -16 35 14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 34 9 7 18 36 47 -11 34 15.İKAS EYÜPSPOR 34 8 9 17 33 48 -15 33 16.HESAP.COM ANTALYASPOR 34 8 8 18 33 55 -22 32 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 34 6 12 16 27 62 -35 30 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 34 8 6 20 31 54 -23 30

Trendyol Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı.Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu.Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzonspor da Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: 2-1Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 1-2Samsunspor-Göztepe: 3-0Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: 3-3Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: 1-0Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-3