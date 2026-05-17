Seyfettin Anıl Yaşar'den Fenerbahçelilerin tepkilerine cevap

Eyüpsporlu Seyfettin Anıl Yaşar, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Attıkları üçüncü golden sonra Fenerbahçe tribünlere doğru sevinç gösterisi yapan Seyfettin Anıl Yaşar, gelen tepkiler sonrası instagram hesabında yorumları kapattı ve daha sonra hesabını gizliye aldı.



Basın mensuplarının sorusu üzerine açıklama yapan Seyfettin Anıl Yaşar "Bazı görüntüler yapay zekayla oluşturulmuş. Asla öyle bir hareketim olmadı! Ağzımdan kötü bir laf da çıkmadı. İstemeden üzdüğüm insanlar varsa özür dilerim." ifadelerini kullandı.



