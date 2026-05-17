Jose Mourinho'dan geleceği için açıklama!

Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında, deplasmanda Estoril'i 3-1 yenerek sezonu 80 puanla 3. sırada tamamlayan Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Eski takımı Real Madrid ile adı anılan 63 yaşındaki teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında iddialara yanıt verdi.
"BENFICA'DAN SÖZLEŞME YENİLEME TEKLİFİ ALDIM"
Mourinho, "Benfica'da kalacak mısınız?" sorusu üzerine "Bilmiyorum, öğrenince söylerim. Devam etme olasılığı var, evet. Niyetim gelecek hafta ne olacağını görmek. Benfica'dan bir sözleşme yenileme teklifi aldım, bunu aylar önce Benfica'yı çalıştırma fırsatını aldığım kadar takdir ediyorum. Ama son haftalarda geleceğim hakkında, söylenenler ve söylenmeyenler hakkında konuşmak istemedim; hiçbirimiz aptal değiliz." yanıtını verdi.
"REAL MADRID BAŞKANI İLE GÖRÜŞMEDİM"
Portekizli teknik adam, kendisi hakkında çıkan Real Madrid iddiaları hakkında ise "Açıkçası, bir şeyler oluyor ama dediğim gibi, imzalanmış bir sözleşme yok, masada bir sözleşme yok, benimle Real Madrid başkanı arasında görüşme yok, kulüp yapısındaki önemli herhangi biriyle görüşme yok. Şu anda var olan tek gerçek ve etkili şey Benfica'dan gelen bir devam teklifi." diye konuştu.
"MENAJERİM JORGE MENDES, REAL MADRID İLE GÖRÜŞTÜ"
Benfica ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Jose Mourinho, Real Madrid yönetimi ile menajeri Jorge Mendes arasında görüşmeler yapıldığını da itiraf etti.
Mourinho "Şu anda Benfica'da kalacağım yüzde 99 kesin çünkü bir sözleşmem ve henüz görmediğim bir teklifim var, ancak menajerim bunun mükemmel bir teklif olduğunu söyledi. Real Madrid cephesinden ise şu anda hiçbir şey yok ama tekrar ediyorum; hiçbirimiz aptal değiliz, şu anda olan tek şey Jorge Mendes ile Real Madrid ve yönetimi arasında yapılan görüşmeler." ifadelerini kullandı.
