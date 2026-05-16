16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
3-0
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
1-1
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
1-2
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
4-1
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
2-2
16 Mayıs
Estoril-Benfica
0-382'
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
2-082'
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
0-083'
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
2-2
16 Mayıs
Arouca-Tondela
3-1
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-0
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
2-0
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
1-2
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-0
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
0-1

Ziraat Bankkart, final kapısından döndü

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Ziraat Bankkart, Zawiercie'ye 3-1 mağlup oldu.

16 Mayıs 2026 23:36 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 23:50
Haber: AA
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaştığı Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 yenildi.

Başkent ekibinin servis hatalarıyla başladığı maçın ilk 10 oyunu (5-5) eşitlikle geçildi ancak Warta Zawiercie, peş peşe gelen bloklarla skoru 10-5'e getirdi. Skor yükünü Nimir Abdelaziz'in çektiği Ziraat Bankkart'a Russell ve Kwolek ile karşılık veren Warta Zawiercie, avantajını koruyarak ilk seti 25-19'luk skorla hanesine yazdırdı.

Ziraat Bankkart, ikinci sete 3-0 önde girse de yaptığı basit hatalarla 14. oyunda skora denge (7-7) geldi. Blok ve manşetteki performansını yükselten Ziraat Bankkart, bir kez daha 3 sayılık fark (12-9) oluşturdu. Başkent ekibi, Nimir'in "ace"i ve rakip takımdan Gladyr'in dışarı attığı smacın ardından 19-14 öne geçti. Fakat geri dönmeyi başaran Warta Zawiercie, Bieniek'in servis oyununda önce durumu 22-22'ye getirdi, devamında da 24-23 üstünlük yakaladı. Set puanını savunan Ziraat Bankkart, büyük çekişmenin yaşandığı ikinci seti 26-24 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Karşılıklı sayılara sahne olan üçüncü setin ilk 34 oyununda denge (17-17) bozulmadı. Bedirhan Bülbül'ün smacı dışarı vurmasının ardından 19-17 üstünlük kuran Warta Zawiercie, Kwolek'in bloğuyla farkı 3'e çıkarması (22-19) sonrası seti 25-19 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin başında 4-2'lik üstünlük yakalayan Warta Zawiercie, başta Fornal olmak üzere çok sayıda hata yapan ve hücumda organize olmakta zorlanan Ziraat Bankkart'a karşı farkı 4'e (13-9) yükseltti. Russell'ın etkili olduğu Warta Zawiercie, Nimir'in ayakta tutmaya çalıştığı başkent ekibine karşı setten 25-19, karşılaşmadan da 3-1 galip ayrıldı.

Polonya ekibi, dörtlü final yolunda çıktığı 8 maçı da kazanan Ziraat Bankkart'a bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşattı.

Ziraat Bankkart, yarın TSİ 18.00'de oynanacak 3'üncülük maçında, Polonya'nın PGE Projekt Varşova takımıyla karşılaşacak.

Aluron CMC Warta Zawiercie ise aynı gün TSİ 21.30'daki finalde, geçen yıl kupayı kaldıran İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia'nın karşısına çıkacak.

Salon: Inalpi Arena

Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Aluron CMC Warta Zawiercie: Gladyr, Tavares, Russell, Bieniek, Boladz, Kwolek (Popiwczak, Zniszczol, Ensing)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Kooy)

Setler: 25-19, 24-26, 25-19, 25-19

Süre: 113 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
