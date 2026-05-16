16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
3-0
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
1-1
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
1-2
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
4-1
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
2-2
16 Mayıs
Estoril-Benfica
0-382'
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
2-082'
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
0-082'
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
2-2
16 Mayıs
Arouca-Tondela
3-1
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-0
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
2-0
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
1-2
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-0
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
0-1

Joao Pereira: ''Önümüzdeki sezon daha sert!"

Corendon Alanyaspor teknik patronu Joao Pereira, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

16 Mayıs 2026 20:04 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 22:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-1 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, gelecek sezonda takımı üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Joao Pereira, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün yeterince iyi oynamadıklarını aktaran Pereira, "Ne yazık ki bugün kazanamadık. Yeterince iyi bir performans gösteremedik. Aslında maça iyi başlamıştık. Oyunu kontrol ettik. Sonra şansın da yardımıyla Meschack ile golü bulduk. İkinci yarıda yediğimiz ilk gol, bütün sezon boyunca çalıştığımız bir pozisyondu.

Oyuncular, bu tarz maçlara iyi motive olamayabiliyorlar. Süper Lig seviyesinde böyle goller yemememiz lazım. Sonrasında penaltı oldu. Büyük ihtimalle karar doğruydu. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Geriye düşünce sistemi değiştirdik. Golü bulmaya çalıştık. Kazanmak için yeterince iyi değildik." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, gelecek sezon daha iyi olmaya çalışacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecek sezon için hatalarımızdan ders almalıyız. Şimdi dinlenme vakti. Önümüzdeki sezon daha fazlasını isteyeceğim. Daha sert olacağım. Alanyaspor'u üst seviyeye çıkarmaya çalışacağım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Genel olarak iyi bir performans gösterdiler. İlk kez profesyonel bir ekipte bütün sezon boyunca takımın başında görev aldım. Çok fazla galibiyetimiz yok. Çok fazla beraberliğimiz var. Bu beraberliklerin bazıları adil değildi. Yönetim ve başkana teşekkür ediyorum. Bana karşı çok sabırlı davrandılar. Süper Lig'de çok fazla takımın hocası değişti ama yönetim bana sabır gösterdi. Sürece güvendiler. Geçen sezona göre daha iyi bir yerde ligi bitirdik. Şimdi önümüzdeki dönem için odaklanmamız lazım."

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
