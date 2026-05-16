16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-090'
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-090'
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Mauro Icardi'den Galatasaray'a veda gibi açıklama!

16 Mayıs 2026 18:28 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 18:38
Galatasaray ile sözleşmesi biten Mauro Icardi, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya veda gibi bir açıklama yaptı.

Arjantinli golcü açıklamasında "Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İŞTE MAURO ICARDI'NİN AÇIKLAMASI..

""Dört yıl önce hayatın beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine götürdüğünü bilmeden geldim.

Bugün anlıyorum ki sadece futbol değildi.
Hiçbir zaman sadece futbol değildi.

Çünkü stadyumun gürültüsü, İstanbul ışıkları, tribünlerden inen şarkılar ve milyonlarca insanın aşkı arasında...
Farkında olmadan, evden uzakta bir ev buldum.

Dört yıl oldu.
Dört şampiyonluk.
Binlerce sarılma.
Milyonlarca hatıra.

Ama en değerli şey kupalar değildi.
Bütün bir ülkenin kalbimi açtığını ve içimdeki derinliklere girdiğini hissetmekti.

Çünkü içinde sonsuza kadar kalan yerler vardır.

Türkiye benim için öyle olacak.
Silinmesi imkansız bir anı.
Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk.

Çünkü dünyanın 90 dakikalığına durduğu geceler oldu.
Ve o anlarda tüm stadyum şarkı söylerken futbolun çok ötesinde bir şey yaşadığımı anladım.

Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm.
Sanki beni hayatım boyunca tanıyormuş gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm.
Ve çok büyük bir sevgi hissettim... Bazı şeyleri kelimelerin bile açıklayamayacağını.

Teşekkürler Galatasaray.
Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler.
Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim.

Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer.
Ama bazı aşklar elveda demez.

Ve yıllar geçtikçe, geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğunu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
