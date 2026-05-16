Fenerbahçe Beko, ligde normal sezonu lider tamamladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko maçıyla tamamlandı.
Parkeden 96-86 galip ayrılan sarı-lacivertliler normal sezonu lider olarak bitirdi.
Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri ligde oynadığı 30 maçta 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.
Aynı galibiyet sayısına sahip Beşiktaş Gain'e ikili averajda üstünlük kuran Fenerbahçe, normal sezonun lideri olmayı başardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe Beko (1) - Safiport Erokspor (8)
Beşiktaş Gain (2) - Galatasaray MCT Technic (7)
Bahçeşehir Koleji (3) - Trabzonspor (6)
Anadolu Efes (4) - Türk Telekom (5)
