Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için resmi adım!

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, yeni dönemin transfer planlamasına hız verdi.
Avrupa'da daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı takım bir yandan yerli oyuncu transferlerini sürdürüyor.
Galatasaray ve Başakşehir, Bertuğ Yıldırım için resmi görüşmelere başladı.
BERTUĞ İÇİN PARA + KAZIMCAN KARATAŞ TEKLİFİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ilk teklifini Kazımcan Karataş + para şeklinde yapacak.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un, oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ortaya çıktı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI: "ÇOK İSTERİM"
Galatasaray'ın kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı, HT Spor'a yaptığı açıklamada Bertuğ Yıldırım ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
"Bertuğ Yıldırım'ın transferine nasıl bakarsın?" sorusuna yanıt veren milli stoper, "Ben Bertuğ'a, hani espri karışık olarak, "evlat" diyorum zaten. Çok isterim. İnşallah burada da birlikte formayı giyeriz onunla." demişti.
BU SEZON NE YAPTI?
23 yaşındaki Bertuğ bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
