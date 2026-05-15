Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? 2026 Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ve otoyollar bedava?
Kurban Bayramı'nda seyahat edenler köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Her bayramda köprüler ve otoyollardan vatandaşlara ücretsiz geçiş sağlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre köprü ve yollardan geçişler 26-27-28-29 mayıs günlerinde ücretsiz olacak. KArara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Köprüsü ücretsiz olacak. Yola çıkacak binlerce kişi, ''Hangi köprüler ve yollar ücretsiz?'' sorusuna yanıt arıyor.
İslam alemi Kurban Bayramı'nı haziran ayında karşılıyor. Bayramda kolay ve konforlu ulaşım için her sene köprüler ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre 2026 Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz ulaşım sağlayacak.
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?2025 Kurban Bayramı arefe günü 5 Haziran'da idrak edilecek. Bayram günleri ise 6-9 Haziran tarihleri arasında olacak.Resmi Gazete'de yer alan karara göre; 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz hizmet verecek.TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BAYRAMDA BEDAVA MI?İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyeleri her bayramda toplu taşıma seferlerini indirimli veya ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunuyor. Henüz belediyelerden açıklama gelmese de bu bayramda da ücretsiz sefer uygulamasının hayata geçmesi bekleniyor.Öte yandan 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
