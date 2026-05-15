15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Ayvalıkgücü'ne final öncesi moral ziyareti

TFF 2. Lig için play-off finali oynayacak olan Ayvalıkgücü'ne kent protokolü ziyarette bulundu.

15 Mayıs 2026 12:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig'de İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda pazar günü saat 17.00'de tarihi play-off final maçına çıkacak Ayvalıkgücü Belediyespor'a kent protokolünden moral geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve beraberindeki heyet, Ayvalıkgücü Belediyespor'u ziyaret etti.

Şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan karşılaşma öncesinde takıma başarı dileklerini ileten heyet, kulübe destek mesajlarında bulundu. Play-offta favori olarak görülen rakipleri Karşıyaka ve Eskişehirspor'u hiç gol yemeden elemeyi başaran Ayvalıkgücü, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde üst üste ikinci kez finale çıkmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
