Real Madrid'den Ömer Faruk Yurtseven hamlesi!

Ömer Faruk Yurtseven, EuroLeague'de kayıt dönemi bittiği için yalnızca İspanya Ligi müsabakalarında (ACB) forma giyebilecek.



Yurtseven, sezona Panathinaikos'ta başladıktan sonra yılı NBA G League ve Golden State Warriors arasında tamamladı. Golden State'te dokuz maçta forma giyen Ömer Faruk, maç başına 12 dakikada 3.8 sayı, 3.3 ribaunt ve 0.9 asist ortalamaları tutturdu.



Warriors formasıyla son maçında San Antonio Spurs'e karşı 17 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistlik performans sergiledi.



Bundan önce G League'de üç maçlık verimli bir seri yakaladı ve maç başına 23 sayı, 13.3 ribaunt, 1.7 asist ve 2.3 blok ortalamaları yakaladı.



