14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
1-1DA
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
3-8
14 Mayıs
Sion-Lugano
2-2
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
1-3
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
3-1UZS
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-1
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
0-1

Elif Sude Akgül, Avrupa şampiyonu!

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası Kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.

calendar 14 Mayıs 2026 20:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül, altın madalya aldı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda tatamiye çıktı.

Elif Sude, son 16 turunda Portekiz'den Matilde Ferreira'yı, çeyrek finalde ise Andorra'dan Naiara Linan Pardo'yu yendi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı mağlup eden 20 yaşındaki milli sporcu, finalde Sırbistan'dan Andrea Bokan ile karşılaştı. Rakibini 2-1 yenen Elif Sude, Avrupa şampiyonu oldu.

Elif Sude, kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcu geçen yıl da dünya ikinciliğini elde etmişti.

Nafia'nın 5. Avrupa madalyası

Kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş Aydın, bronz madalya aldı.

Son 16 turunda Portekiz'den Maria Francisca Moniz'i, çeyrek finalde de Fransa'dan Solene Avoulette'yi yenen Nafia, yarı finalde 2024'te finalde kaybettiği Alman sporcu Lorena Brandl ile karşılaştı.

Seyirci desteğini arkasına alan ev sahibi ülkenin sporcusuna 2-1 yenilen Nafia, bronz madalyada kaldı.

Kariyerinde daha önce Avrupa şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunan Nafia, organizasyonda 5. kez kürsüye çıkmayı başardı.

Öte yandan erkeklerde son gün tatamiye çıkan 54 kiloda Kaan Yelaldı ve 74 kiloda Ferhat Can Kavurat, şampiyonayı madalyasız tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
