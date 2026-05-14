14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
1-1DA
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
3-8
14 Mayıs
Sion-Lugano
2-2
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
1-3
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
3-1UZS
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-1
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
0-1

Talisca'dan itiraf: "Kariyerimin en zor sezonu"

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, kariyerindeki en zorlu sezonu yaşadığını açıkladı.

calendar 14 Mayıs 2026 19:38
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, kariyerindeki en zorlu sezonu geride bıraktığını söyledi. Talisca, paylaşımında, "Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim." sözlerini sarf etti.

Talisca'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bu, kariyerimin en zorlu sezonu oldu. Birçok farklı pozisyonda oynadım ve asıl pozisyonumda çok az süre aldım ancak tüm bunlar bir oyuncu olarak daha da gelişmeme ve daha eksiksiz bir oyuncu olmama yardımcı oldu.

Tüm destekleri için takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve gerçek Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz."

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 45 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 27 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
