14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Draymond'ın Kawhi açıklaması, Warriors söylentilerini doğurdu

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Clippers'ın NBA Draftı'nda 5. sırayı elde etmesinin ardından takımın Kawhi Leonard ile geleceğini sorgulaması gerektiğini söyledi.

calendar 14 Mayıs 2026 14:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Draymond'ın Kawhi açıklaması, Warriors söylentilerini doğurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Clippers'ın NBA Draftı'nda 5. sırayı elde etmesinin ardından takımın Kawhi Leonard ile geleceğini sorgulaması gerektiğini söyledi.

Draft lotaryasında büyük şans yakalayan Clippers, bu yılın çaylak seçimlerinde 5. sırayı elde ederek önemli avantaj kazandı. Beklentiler Indiana Pacers yönündeyken, şans Los Angeles temsilcisinin yüzüne güldü.

Bu gelişmenin ardından Green, "The Draymond Green Show" programında Clippers'ın uzun vadeli planlarına dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Green şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluk kazanmış Golden State Warriors'a bakıyorsunuz, sonra Clippers'ın 5. sırada olduğunu görüp şunu soruyorsunuz: 'Ne yapacaklar?' 5. sıradan bir oyuncu seçip onu Kawhi Leonard'ın yanına mı koyacaklar yoksa Kawhi Leonard'ı takas edip daha fazla draft hakkı alarak yeniden yapılanmaya mı gidecekler?"

Green'in bu açıklamaları özellikle Warriors'ın sezon boyunca Leonard ile sık sık anılması nedeniyle daha da dikkat çekici bulundu.

NBA çevrelerinde, Golden State Warriors'ın yaz döneminde Leonard için yeniden hamle yapabileceği konuşulmaya başlandı.

Clippers'ın drafttan gelecek genç yetenekle nasıl bir yol haritası çizeceği ve Leonard'ın takımın uzun vadeli planlarında yer alıp almayacağı offseason'ın önemli gündem maddelerinden biri olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.