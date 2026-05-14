Draymond'ın Kawhi açıklaması, Warriors söylentilerini doğurdu

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Clippers'ın NBA Draftı'nda 5. sırayı elde etmesinin ardından takımın Kawhi Leonard ile geleceğini sorgulaması gerektiğini söyledi.



Draft lotaryasında büyük şans yakalayan Clippers, bu yılın çaylak seçimlerinde 5. sırayı elde ederek önemli avantaj kazandı. Beklentiler Indiana Pacers yönündeyken, şans Los Angeles temsilcisinin yüzüne güldü.



Bu gelişmenin ardından Green, "The Draymond Green Show" programında Clippers'ın uzun vadeli planlarına dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.



Green şu ifadeleri kullandı:



"Şampiyonluk kazanmış Golden State Warriors'a bakıyorsunuz, sonra Clippers'ın 5. sırada olduğunu görüp şunu soruyorsunuz: 'Ne yapacaklar?' 5. sıradan bir oyuncu seçip onu Kawhi Leonard'ın yanına mı koyacaklar yoksa Kawhi Leonard'ı takas edip daha fazla draft hakkı alarak yeniden yapılanmaya mı gidecekler?"



Green'in bu açıklamaları özellikle Warriors'ın sezon boyunca Leonard ile sık sık anılması nedeniyle daha da dikkat çekici bulundu.



NBA çevrelerinde, Golden State Warriors'ın yaz döneminde Leonard için yeniden hamle yapabileceği konuşulmaya başlandı.



Clippers'ın drafttan gelecek genç yetenekle nasıl bir yol haritası çizeceği ve Leonard'ın takımın uzun vadeli planlarında yer alıp almayacağı offseason'ın önemli gündem maddelerinden biri olacak.



