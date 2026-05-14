14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Göztepe potada final için son maçta

Göztepe, Türkiye Basketbol Ligi Play-Off yarı final serisi rövanşında Parmos Bordo BK'yı son saniyede mağlup ederek finale yükselme umutlarını son maça taşıdı. Sarı-kırmızılı ekip, Bandırma'daki kritik mücadeleyi kazanması halinde 23 yıl sonra Süper Lig hedefi için finale çıkacak.

calendar 14 Mayıs 2026 13:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off yarı final serisi rövanşında evinde Parmos Bordo BK'yı son saniyede 73-71 yenerek durumu 1-1'e getiren Göztepe 15 Mayıs Cuma günü final için serinin son maçına çıkacak.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Göz-Göz rakibini mağlup ederse 2003'te düştüğü Süper Lig'e 23 yıl sonra dönmek için finale çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip finale yükselirse Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Finalde 3 maç kazanan taraf yeni sezonda Süper Lig'e yükselecek. Bu seride de 1-1 eşitlik var. Göztepe, play-offa kaldıktan sonra çeyrek finalde OGM Ormanspor'u 2 maçta da uzatmada yenip elemeyi başarmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
