14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Dusan Alimpijevic'ten "tarihi sezon" vurgusu

Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic'ten "tarihi sezon" vurgusu yaptı.

14 Mayıs 2026 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic'ten 'tarihi sezon' vurgusu
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, normal sezonda kulüp tarihinin ligdeki en yüksek galibiyet sayısına ulaşıp harika bir işe imza attıklarını belirterek, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 25 galibiyet ve 5 yenilgiyle tamamladı.

16 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak son maçın ardından Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri belli olacak. Fenerbahçe Beko, kazanması halinde sezonu averajla lider tamamlayacak ve siyah-beyazlılar ikinci olacak. Bahçeşehir Koleji'nin galip gelmesi durumunda ise Beşiktaş GAİN, normal sezonu zirvede bitirecek.

Dusan Alimpijevic, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 85-72 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Derbi galibiyeti dolayısıyla harika hissettiklerini belirten Sırp başantrenör, "Bu, Beşiktaş'ın tarihinde tek bir sezondaki en fazla galibiyet sayısı. Bu sezon bir rekor daha kırdık ve bunun için oyuncularımla ve kulübümle gurur duyuyorum. Harika işler başardık. Normal sezonu birinci ya da ikinci bitireceğimizi görmek için Fenerbahçe Beko'nun son maçını bekleyeceğiz. Oyuncularım tüm övgüleri hak ediyor. Eğer sezon başlamadan önce biri bize gelip, son maç öncesinde birinci mi ya da ikinci mi olacağımızı bekleyeceğimizi söyleseydi, sanırım hiç kimse buna inanmazdı. Bu derbi galibiyeti, herkes için güven demek." ifadelerini kullandı.

''TUTARLILIK, CİDDİ BİR KULÜP OLUP OLMADIĞINIZI AÇIKLAR''

EuroCup şampiyonluğa ulaşamadıkları için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Dusan Alimpijevic, sürdürülebilir başarının önemine vurgu yaptı.

Avrupa Kupası'nda kötü bir sezon geçirmediklerini kaydeden Alimpijevic, "EuroCup'ı kazanamadığımız için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Final oynadık. Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nda bunu başardık. Her şey tutarlılık gerektirir. Avrupa Ligi'nde 4 kez Dörtlü Final'e yükselen takımlar var. Yatırım yapmayı bırakıyorlar mı? Hayır, bırakmıyorlar. Her sezon yatırım yapıyorlar ve tekrar oraya çıkıyorlar. Tutarlılık, ciddi bir kulüp olup olmadığınızı gösterir." şeklinde görüş belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
