13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-2
13 Mayıs
M.City-C.Palace
3-0
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
1-0
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
3-1
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
0-2
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
0-2

Roma Açık'ta sürpriz veda

Roma Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Rybakina elendi.

14 Mayıs 2026
Haber: AA
 Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisinde 2 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'ya 2-1 yenilerek elendi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadın Tenis Birliği'nin (WTA) 1000 düzeyindeki turnuvasına tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, 7 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'ya elendi. Svitolina, Rybakina'yı 2-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı ve 4 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ile eşleşti.

Swiatek de çeyrek finalde, turnuvanın 2. turunda milli tenisçi Zeynep Sönmez'i eleyen 5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ile karşılaştı. Swiatek, Pegula'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauf da 8 numaralı seribaşı Rus Mirra Andreeva'yı 4-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 ile geçerek yarı finale adını yazdırdı. Gauf'un yarı finaldeki rakibi 26 numaralı seribaşı Rumen Sorana Cirstea oldu.

Turnuvanın 3. turunda 1 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı eleyerek sürpriz yapan Cirstea da çeyrek finalde Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek son dörtte yer aldı.

Tek erkeklerde ise 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud da 13 numaralı seribaşı Karen Khachanov'u 6-1, 1-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
