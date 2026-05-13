Ernest Muçi'den geleceği için flaş açıklama

Geleceği için de açıklamalarda bulunan Arnavut futbolcu, "Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor , finalde Konyaspor'un rakibi oldu.Trabzonspor'un 90+2'de galibiyet golünü atan Ernest Muçi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Mücadeleyi değerlendiren Muçi,dedi.