13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Giannis'in Bucks ile uzun vadeli düşünmesi "beklenmiyor"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, önümüzdeki haftalarda kulüple yapacağı görüşmelerde uzun vadeli bağlılık taahhüdü vermesinin beklenmediği öne sürüldü.

calendar 13 Mayıs 2026 13:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre Bucks yönetimi, yıldız oyuncu için olası takas senaryoları konusunda diğer takımlarla yeniden temas kurmaya başladı.

Giannis'in kontratında yalnızca bir garanti yıl kalmış olması, oyuncuya geleceği konusunda büyük bir güç sağlıyor.

Miami Heat, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves ve Cleveland Cavaliers gibi ekiplerin Giannis için devreye girmesi bekleniyor.

Shams Charania, Pat McAfee Show'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bucks'ın Giannis ile yapacağı görüşme aslında çok basit olacak: 'Haziran ayında burada uzun vadeli kalmak istiyor musun?'"

"Gelen tüm bilgiler cevabın 'hayır' olacağı yönünde. O noktadan sonra mesele Giannis'in nereye gitmek istediği olacak."

Charania ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

"NBA'de bu seviyedeki bir oyuncunun kontratında yalnızca bir garanti yıl kalması ona inanılmaz bir güç verir. Gideceği yeri büyük ölçüde belirleme şansı olur."

Milwaukee yönetiminin son yıllarda Giannis etrafında şampiyonluk kadrosu kurabilmek adına büyük hamleler yaptığı vurgulandı.

Genel menajer Jon Horst; Jrue Holiday ve Damian Lillard takaslarını gerçekleştirmiş, ardından Lillard'ın 113 milyon dolarlık kontratı üzerinde NBA tarihinin en büyük "stretch-and-waive" operasyonlarından birine imza atmıştı.

Bucks ayrıca Myles Turner'a 108 milyon dolarlık kontrat vermişti.

Charania bu süreç hakkında şunları söyledi:

"Tüm bunları Giannis etrafında kazanabilmek için yaptılar. Ancak Bucks için gerçekler artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki altı hafta içinde neler olacağını göreceğiz."

NBA Draftı'nın 23 Haziran'da yapılacak olması nedeniyle Giannis konusunda nihai kararın draft öncesinde netleşmesi bekleniyor.

Yunan yıldız, ekim ayında dört yıllık 275 milyon dolarlık dev bir kontrat uzatma hakkına sahip olacak. Ancak bunun gerçekleşmesi için haziran ayında Milwaukee'de kalmaya istekli olduğunu göstermesi gerektiği ifade ediliyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
