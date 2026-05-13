12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Atletico Madrid, Lookman ve Sörloth'la galip!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Osasuna'yı 2-1 yendi.

calendar 13 Mayıs 2026 00:30 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 02:16
Atletico Madrid, Lookman ve Sörloth'la galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga'nın 36. haftasında Osasuna'nın konuğu Atletico Madrid oldu.

El Sadar Stadyumu'nda oynanan mücadelede başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada golleri İspanyol devinde 15. dakikada penaltıdan Ademola Lookman ve 71. dakikada Alexander Sörloth; ev sahibinde 90+1. dakikada Kike Barja kaydetti.

İspanyol devinde Rodrigo Mendoza, 18. dakikada sakatlanarak yerini Robin Le Normand'a bırakırken ev sahibinde Raul Moro, 37. dakikada sakatlandı ve oyuna Enrique Barja dahil oldu.

Öte yandan deplasman ekibinde Marcos Llorente, 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Diego Simeone'nin öğrencileri ligdeki puanını 66 yaparken Alessio Lisci'nin öğrencileri 42 puanda kaldı.

LaLiga'nın sonraki haftasında Osasuna, Espanyol'u ağırlayacak. Atletico Madrid ise Girona'yı konuk edecek.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.