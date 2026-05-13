Atletico Madrid, Lookman ve Sörloth'la galip!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Osasuna'nın konuğu Atletico Madrid oldu.



El Sadar Stadyumu'nda oynanan mücadelede başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Karşılaşmada golleri İspanyol devinde 15. dakikada penaltıdan Ademola Lookman ve 71. dakikada Alexander Sörloth; ev sahibinde 90+1. dakikada Kike Barja kaydetti.



İspanyol devinde Rodrigo Mendoza, 18. dakikada sakatlanarak yerini Robin Le Normand'a bırakırken ev sahibinde Raul Moro, 37. dakikada sakatlandı ve oyuna Enrique Barja dahil oldu.



Öte yandan deplasman ekibinde Marcos Llorente, 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla Diego Simeone'nin öğrencileri ligdeki puanını 66 yaparken Alessio Lisci'nin öğrencileri 42 puanda kaldı.



LaLiga'nın sonraki haftasında Osasuna, Espanyol'u ağırlayacak. Atletico Madrid ise Girona'yı konuk edecek.







