Pellegrini'den Amrabat açıklaması; yeşil ışık!

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Sofyan Amrabat'ın durumuyla ilgili konuştu.
Sofyan Amrabat'ın bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya Pellegrini, "Sezon bittiğinde oturup konuşacağız. Kadroda ne gibi değişiklikler olacağını göreceğiz, bunlar her zaman farklı nedenlerle olur; transfer, satış, sözleşme bitimi gibi... Yani bunun ileride konuşulacak bir konu olduğunu düşünüyorum." dedi.
"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Şilili teknik adam, "Şüphesiz Sofyan Amrabat, tam olarak 'uzman' bir oyuncumuz olmayan o pozisyonda takıma çok şey kattı. Marc Roca veya Sergi Altimira gibi oyuncular da bu işi yapabilir ama benim için bu çok önemli bir görev." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
OPSİYON: 12 MİLYON EURO
Real Betis, 12 milyon Euro'luk opsiyonu karşılaması halinde Amrabat'ın tapusunu Fenerbahçe'den alabilecek.
BETIS FORMASIYLA 21 MAÇA ÇIKTI
29 yaşındaki Faslı orta saha, bu sezon Real Betis formasıyla 21 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.
