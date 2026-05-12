12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Benfica'da Jose Mourinho ayrılırsa rota Marco Silva

Benfica'nın, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e gitmesi halinde Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'yı göreve getirmek istediği öne sürüldü.

calendar 12 Mayıs 2026 18:41
Haber: Sporx.com dış haberler
Benfica'da Jose Mourinho ayrılırsa rota Marco Silva
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Portekiz devi Benfica, teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir plan hazırlıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e gitmesi halinde listenin ilk sırasında Marco Silva yer alıyor.

Haberde, Real Madrid yönetiminin Mourinho'yu teknik direktörlük görevi için birinci aday olarak gördüğü ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

BENFICA'DA MOURINHO ENDİŞESİ

Benfica'nın geçtiğimiz eylül ayında göreve getirdiği Mourinho ile yola devam etmek istediği ancak deneyimli teknik adamın Real Madrid ihtimali nedeniyle alternatif arayışına başladığı kaydedildi.

63 yaşındaki çalıştırıcının, yaklaşık 13 yıl sonra yeniden Madrid ekibinin başına geçmeye sıcak baktığı ifade edildi.

MARCO SILVA KARARSIZ

Öte yandan Fulham cephesinin Marco Silva'yı takımda tutmak istediği aktarıldı. İngiliz kulübünün Portekizli teknik adama yeni sözleşme teklif ettiği ancak 48 yaşındaki çalıştırıcının henüz kararını vermediği belirtildi.

Marco Silva, Fulham'ı 2022 yılında Premier League'e taşımış ve takımın ligde kalıcı olmasını sağlamıştı. Ancak Londra ekibi son dönemde Avrupa kupaları hedefinde istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı.

Benfica seçeneğinin Silva'ya Şampiyonlar Ligi'nde görev yapma fırsatı sunabileceği vurgulandı.

CHELSEA DE DEVREDE

Haberde ayrıca Chelsea'nin de Marco Silva'yı teknik direktör adayları arasında değerlendirdiği ifade edildi.

Liam Rosenior ile yollarını ayıran Londra temsilcisinin sezon sonunda yeni teknik direktör kararını vermeyi planladığı aktarıldı.

Chelsea'nin ideal adayının ise Xabi Alonso olduğu kaydedildi. Daha önce Bayer Leverkusen ile Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Alonso'nun kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

IRAOLA VE FILIPE LUIS DE LİSTEDE

Chelsea'nin ayrıca Andoni Iraola için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Crystal Palace'ın da Oliver Glasner sonrası Iraola'yı istediği aktarıldı.

İngiliz ekibinin teknik direktör adayları arasında eski futbolcusu Filipe Luis'in de bulunduğu belirtildi. Flamengo'dan ayrılan genç teknik adamın yeni görev beklediği ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.