Benfica'da Jose Mourinho ayrılırsa rota Marco Silva

Portekiz devi Benfica, teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir plan hazırlıyor.



The Guardian'da yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e gitmesi halinde listenin ilk sırasında Marco Silva yer alıyor.



Haberde, Real Madrid yönetiminin Mourinho'yu teknik direktörlük görevi için birinci aday olarak gördüğü ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.



BENFICA'DA MOURINHO ENDİŞESİ



Benfica'nın geçtiğimiz eylül ayında göreve getirdiği Mourinho ile yola devam etmek istediği ancak deneyimli teknik adamın Real Madrid ihtimali nedeniyle alternatif arayışına başladığı kaydedildi.



63 yaşındaki çalıştırıcının, yaklaşık 13 yıl sonra yeniden Madrid ekibinin başına geçmeye sıcak baktığı ifade edildi.



MARCO SILVA KARARSIZ



Öte yandan Fulham cephesinin Marco Silva'yı takımda tutmak istediği aktarıldı. İngiliz kulübünün Portekizli teknik adama yeni sözleşme teklif ettiği ancak 48 yaşındaki çalıştırıcının henüz kararını vermediği belirtildi.



Marco Silva, Fulham'ı 2022 yılında Premier League'e taşımış ve takımın ligde kalıcı olmasını sağlamıştı. Ancak Londra ekibi son dönemde Avrupa kupaları hedefinde istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı.



Benfica seçeneğinin Silva'ya Şampiyonlar Ligi'nde görev yapma fırsatı sunabileceği vurgulandı.



CHELSEA DE DEVREDE



Haberde ayrıca Chelsea'nin de Marco Silva'yı teknik direktör adayları arasında değerlendirdiği ifade edildi.



Liam Rosenior ile yollarını ayıran Londra temsilcisinin sezon sonunda yeni teknik direktör kararını vermeyi planladığı aktarıldı.



Chelsea'nin ideal adayının ise Xabi Alonso olduğu kaydedildi. Daha önce Bayer Leverkusen ile Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Alonso'nun kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.



IRAOLA VE FILIPE LUIS DE LİSTEDE



Chelsea'nin ayrıca Andoni Iraola için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Crystal Palace'ın da Oliver Glasner sonrası Iraola'yı istediği aktarıldı.



İngiliz ekibinin teknik direktör adayları arasında eski futbolcusu Filipe Luis'in de bulunduğu belirtildi. Flamengo'dan ayrılan genç teknik adamın yeni görev beklediği ifade edildi.



