Beşiktaş, libero Simay Kurt'u transfer etti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında libero Simay Kurt ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Simay Kurt'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Profesyonel voleybol kariyerine Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ta başlayan 25 yaşındaki oyuncu PTT Spor, Sarıyer Belediyespor ve Aras Kargo formalarını giydi.
Öte yandan Beşiktaş, tecrübeli libero Buse Kayacan Sonsırma ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını da duyurdu.
✍️Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında libero Simay Kurt ile sözleşme imzaladı.
— Sporx (@sporx) May 12, 2026