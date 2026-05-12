12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Silver: "David Stern'e göre daha diplomatik olmaya çalışıyorum"

NBA başkanı Adam Silver, The Atlantic'e verdiği röportajda liderlik anlayışıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Mayıs 2026 14:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Silver, sosyal medya eleştirilerini sürekli takip ettiğini ve "hafif paranoyak" olmanın görev için gerekli olduğunu söyledi.

"Sürekli üzerimize gelen çok fazla şey var. Bence biraz endişeli olmak gerekli."

Silver ayrıca eski NBA patronu David Stern ile arasındaki liderlik farkına da değindi. Stern'in daha sert ve çatışmacı bir karakter olduğunu belirten Silver, kendisinin oyuncularla daha diplomatik ilişkiler kurmayı tercih ettiğini ifade etti.

NBA gelirlerinin Stern döneminin son yıllarındaki 3-4 milyar dolar seviyesinden bugün yaklaşık 14.3 milyar dolara yükselmesi ise röportajın en dikkat çekici detaylarından biri oldu.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
