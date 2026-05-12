12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Galatasaray, Avrupa devlerini solladı; dominasyon!

Galatasaray, son 30 yılda 16 kez şampiyon olarak dev kulüpleri solladı, sadece Bayern Münih'in gerisinde kaldı.

calendar 12 Mayıs 2026 09:07 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 09:12
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'u yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray sadece ezeli rakiplerini değil Avrupa'nın devlerini de solladı. Sarı-kırmızılılar 1996-97 sezonu sonrasında tam 16 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

Cimbom böylece son 30 yılda Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar arasında ikinci sırada yer aldı. Zirvenin tepesinde ise Bayern Münih yer alıyor. Alman devi 1996 sonrası Bundesliga'da tam 22 kez ipi göğüsleyerek inanılması çok zor bir istatistiğe imza attı.

Portekiz'in dev kulübü Porto da Galatasaray gibi son 30 yılda 16 kez şampiyonluğa ulaştı. Real Madrid'i devirerek La Liga'da mutlu sona ulaşan Barcelona da 1996 sonrası 15 kez İspanya'nın en büyüğü olurken, Juventus son dönemlerde yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen söz konusu periyotta 14 şampiyonluk yaşadı.

REAL MADRID'İ DE GERİDE BIRAKTI

Galatasaray elde ettiği büyük başarıyla PSV, PSG, Real Madrid, Manchester United ve Ajax gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini geride bıraktı. Okan Buruk'un ekibi böylece "Türkiye'nin Bayern'i" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini de herkese göstermiş oldu.

1996-1997 SONRASI ŞAMPİYONLUK SAYILARI (10 BÜYÜK LİG)

TAKIM ÜLK ŞAM.
Bayern Münih Almanya 22
Galatasaray Türkiye 16
Porto Portekiz 16
Barcelona İspanya 15
Juventus İtalya 14
PSV Hollanda 14
PSG Fransa 11
Real Madrid İspanya 10
Man. United İngiltere 10
Ajax Hollanda 10
Anderlecht Belçika 10

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
