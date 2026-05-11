11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
0-06'
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
0-05'
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
0-121'
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-07'

Çaykur Rizespor'da "olağanüstü kongre" kararı

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı.

calendar 11 Mayıs 2026 21:21
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü kongre kararı aldıklarını belirterek görev süresi boyunca en büyük amacının kulübün değerlerini korumak ve Rizespor'u daha güçlü yarınlara taşımak olduğunu vurguladı.

Çaykur Rizespor, Karadeniz'in ruhunu, Rize'nin duruşunu ve milletin mücadele azmini temsil eden büyük bir değer olduğunu aktaran Turgut, "Bu büyük değerin geleceğe daha güçlü taşınabilmesi için herkesin sağduyu ve birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın ülkemize, milletimize ve Rize'mize yönelik ortaya koyduğu hizmet anlayışını her zaman kendimize örnek aldığımızı söylemek isterim. Bundan sonra da kendilerinin çizdiği hedefler doğrultusunda, emrinde ve destekçisi olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim." dedi.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Turgut, "Görevi devralacak yeni başkanımıza ve yönetimine gönülden başarılar temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Çaykur Rizespor'umuzu çok daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçte tüm camiamızın yeni yönetime destek vermesi, kulübümüzün geleceği adına büyük önem taşımaktadır." ifadeleri kullandı.

Turgut, yöneticilere, teknik heyete, futbolculara, kulüp çalışanlarına, basın mensupları ve taraftara teşekkür etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
