11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Kaua Elias için Galatasaray'dan talep 35 milyon euro

Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ın gündemine gelen Kaua Elias için 35 milyon euro istiyor.

11 Mayıs 2026 10:12
Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da 2026-2027 sezonunun transfer mesaisi hızlıca başladı. Forvet transferi planlayan sarı-kırmızılıların gündemine, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'ın Brezilyalı golcüsü Kaua Elias girdi.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Shakhtar'dan Kaua Elias'ın peşine düştü. Arda Turan ile şampiyonluğu garantileyen Shakhtar'ın 20 yaşındaki forvetle yollarını ayırabileceği vurgulandı.

TALEP 35 MİLYON EURO

Flamengo'nun Kaua Elias için ara transfer döneminde yaptığı 22 milyon euroluk teklifin reddedildiği hatırlatıldı. Shakhtar'ın genç golcü için 35 milyon euro talep ettiği vurgulandı.

Shahktar, Kaua Elias'ı 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Fluminense'den 17 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Ukrayna ekibiyle 3.5 yıl daha sözleşmesi olan Kaua Elias, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 2105 dakika sahada kaldı ve 11 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
