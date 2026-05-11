11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Kick boks sporcuları Esenboğa Havalimanı'nda gösteri yaptı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 6-18 yaş arası sporcuların havalimanının iç hatlar giden yolcu kısmındaki gösterisini bazı yolcular çocuklarıyla izledi

calendar 11 Mayıs 2026 10:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kick boks sporcuları Esenboğa Havalimanı'nda gösteri yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kick boks sporcuları gösteri yaptı.

TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sincan Ay Şafak Spor Kulübü'nün sporcularını ağırladı.

Kulübün 6 ila 18 yaş arasındaki kick boks sporcuları, havalimanının iç hatlar giden yolcu kısmında oluşturulan alanda gösteri yaptı.

Sincan Ay Şafak Spor Kulübü antrenörü ve aynı zamanda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Müdür Yardımcısı Hüseyin Fındık, yaklaşık 30 yıldır kick boks sporuyla ilgilendiğini ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için havalimanında gösteri düzenlediklerini söyledi.

Kick boks sporunu 5 yaşından 60 yaşına kadar herkesin rahatlıkla yapabileceğine dikkati çeken Fındık, "Bu sporu 5 yaşından 55-60 yaşına kadar herkesin yapabileceğini 19 Mayıs Gençlik Bayramı vesilesiyle göstermek istedik. Burada gençlerimiz özgüvenlerini geliştirerek kendi becerilerini, hünerlerini sergilemeye çalışıyorlar. Bu spor çocukların eğitimine takviye bir güçtür. Sporun ayrıca eğitime katkısı da mevcuttur." diye konuştu.

Spor dallarının dışarıdaki tüm olumsuzluklardan gençleri uzak tuttuğunu belirten Fındık, şöyle devam etti:

"Çocuklar bu sporlarla dışarıdaki tüm olumsuzluklardan uzak durarak geleceklerine daha sağlam adımlarla yürüyorlar. Bizler de bilgi ve tecrübelerimizi onlara aktarmaya çalışıyoruz. Devletimizin desteği ve kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız Sincan'dan çıkıp inşallah uluslararası arenalarda kendilerini gösterecekler. Ankara'mızı ve ülkemizi gururla temsil edecekler. Zaten bunların birçoğu dereceli sporcularımız. Milli sporcu adaylarımız var."

Yolculardan da beğeni aldıklarını aktaran Fındık, "Kick boks dışarıdan çok sertmiş gibi gözükebilir ama kick boksun kendi içerisinde yedi branşı var. Bunlardan biri müzik ile gösteri içeriyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız bunu gördüklerinde bu sporun çok da şiddet içermediğini, kişilerin vücutlarını güçlendirdiklerini görüyor." dedi.

Etkinliği ailesiyle izleyen yolculardan Metin Kışlık, "Güzel bir aktivite olmuş. Çocuklarımın ilgisini çekti. Kızımın da önceden tekvando deneyimi olmuştu. Şu anda jimnastikle ilgileniyor, sporla ilgilenen bir aileyiz. Oğlumun da spora başlamasını istiyorum. Buradaki aktiviteyi görünce mutlu olduk. Bu etkinliğin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda güzel bir örnek olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sporcular, etkinliğin ardından TAV Havalimanları personeli ile hatıra fotoğrafı çektirerek Türk bayrağı açtı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.