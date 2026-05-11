Noa Lang kafa karıştırdı!

Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, Antalyaspor maçında kafa karıştırdı.
Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Hollandalı futbolcu, etkili bir performans ortaya koydu. Lang, Antalyaspor maçının kazanılması ve şampiyonluk maçına büyük etki etti.
Galatasaray, 30 milyon euro'luk opsiyonu nedeniyle Napoli'den kiraladığı 26 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi planlamıyordu. Galatasaray'da teknik heyet, Antalyaspor maçı sonrası Noa Lang konusunda kararsız kaldı.
Galatasaray, Noa Lang ile ilgili kesin kararını sezon sonunda verecek.
Noa Lang, Galatasaray'da 18 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
