11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Noa Lang kafa karıştırdı!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Noa Lang, Antalyaspor maçında kafa karıştıran bir performans ortaya koydu.

calendar 11 Mayıs 2026 10:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Noa Lang kafa karıştırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, Antalyaspor maçında kafa karıştırdı.

Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Hollandalı futbolcu, etkili bir performans ortaya koydu. Lang, Antalyaspor maçının kazanılması ve şampiyonluk maçına büyük etki etti.

Galatasaray, 30 milyon euro'luk opsiyonu nedeniyle Napoli'den kiraladığı 26 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi planlamıyordu. Galatasaray'da teknik heyet, Antalyaspor maçı sonrası Noa Lang konusunda kararsız kaldı.

Galatasaray, Noa Lang ile ilgili kesin kararını sezon sonunda verecek.

Noa Lang, Galatasaray'da 18 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.