11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Batman Petrolspor'un, 1'inci Lig'e yükselmesi kutlandı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 24 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e yükselen Batman Petrolspor'un başarısı kentte coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda sahne alan Murat Boz ve Blok 3, taraftarlara konser verdi.

calendar 11 Mayıs 2026 09:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu 83 puanla şampiyon olarak tamamlayan Batman Petrolspor, 24 yıl sonra 1'inci Lig'e yükseldi.

Şampiyonluk kutlamaları kapsamında kentte saat 13.00'ten itibaren çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Oluşturulan kortejler ve bando takımlarıyla vatandaşlar konser alanına davet edildi.

Batman Valiliği önünde kurulan dev platformda sahne alan Murat Boz'un konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Blok 3'ün de sahne aldığı etkinlikte sanatçılara konser sonrası çiçek ve forma takdim edildi.

Daha sonra futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri anonslarla sahneye çağrıldı. Kutlamada Vali Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yönetim ve futbolcularla birlikte şampiyonluk kupasını kaldırdı. Vatandaşların şarkılara telefon ışıklarıyla eşlik etmesiyle alanda renkli görüntüler oluştu. Kutlamalara katılan Yılmaz Erdoğan da Batman Petrolspor'u tebrik etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
