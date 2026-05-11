Galatasaray'da kutlama planı netleşti!

Süper Lig'de bir kez daha şampiyon olan Galatasaray, kupa seremonisi için pazar günkü Kasımpaşa maçını beklemeyecek.
Antalya karşılaşmasının ardından oyunculara 4 gün izin verilirken kutlamalar için çarşamba akşamında karar kılındı.
Okan Buruk ve futbolcular, Galatasaray Lisesi'nde toplanacak. Beyoğlu'ndan kalkacak üstü açık otobüsle RAMS Park'a geçilecek.
Statta havai fişek gösterisi, drone şovu ve DJ performansları ile görsel şölen yaşanacak. Geçen sezon Yenikapı'da uzayan konserler yüzünden bu kez sanatçılar çağrılmayacak.
