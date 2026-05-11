Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı.
Galatasaray'da başarılarla dolu bir 4 sezon geçiren Mauro Icardi, 'Aşkın Olayım' şarkısı eşliğinde taraftarlara veda etti.
Camiada Arjantinli yıldıza yeni sözleşme teklif edilmesine yönelik çağrılar sürerken 33 yaşındaki santrfor ile ilgili ortaya atılan transfer iddiası dikkat çekti.
PALM CITY PEŞİNDE
Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Palm City, Mauro Icardi ile ilgileniyor.
SPONSOR YARDIMCI OLACAK
Haberin detaylarında BAE ekibinin, bir Türk markasının sponsor olmasıyla birlikte 33 yaşındaki Arjantinli yıldız golcüyü kadrosuna katacağı belirtildi.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray kariyerinde 133 resmi maça çıkan Mauro Icardi bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asistlik skor katkısı sağladı.
